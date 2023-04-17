انتقدت المفوضية الأوروبية، الاثنين، تعليق بولندا والمجر استيراد الحبوب الأوكرانية، ووصفت القرار بأنه "غير مقبول".

ودعت متحدثة المفوضية ميريام غارسيا فيرير، في بيان، البلدين إلى "التراجع عن هذه الخطوة الأحادية"، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

والسبت الماضي، أعلنت بولندا والمجر فرض "حظر مؤقت" على واردات الحبوب وبعض المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وطلبت متحدثة المفوضية الأوروبية من السلطات المعنية في البلدين "مزيداً من المعلومات لتقييم تلك الإجراءات".

وأشارت إلى أن "السياسة التجارية تقع ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي"، موضحة أن قرار الحظر يعد "إجراء أحادياً غير مقبول".

وشددت فيرير على "ضرورة تنسيق جميع القرارات والموافقة عليها في الاتحاد الأوروبي".

وجاء إعلان الحظر من البلدين في محاولة لاسترضاء المزارعين الذين نظموا احتجاجات ضد واردات الحبوب الأوكرانية التي يرون أنها ساهمت في زيادة العرض من الحبوب في الأسواق المحلية وانهيار أسعارها.

مجموعة السبع تطالب روسيا بالانسحاب الفوري

وأضاف هاياشي في تصريحات للصحفيين في أثناء اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في اليابان إن الوزراء اتفقوا أيضاً على مواصلة فرض عقوبات على روسيا والاستمرار في دعم أوكرانيا.