وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إلى مدينة جدة السعودية، في زيارة رسمية غير محددة المدة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت الوكالة إلى أن عباس يلتقي ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع بالمنطقة وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية-السعودية.

وكان في استقبال عباس بمطار جدة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين، وطاقم سفارة فلسطين.

ويرافق الرئيس في الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا.

والأحد، قال سفير فلسطين لدى السعودية، إن الزيارة تأتي استمراراً لزيارات سابقة "وتوجد تواصل مستمر مع قيادة المملكة السعودية لمواقفها المتميزة والراسخة تجاه فلسطين، ولبحث آخر المستجدات السياسية"، دون تحديد مدة الزيارة.

وقال الأغا، لإذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن عباس "سيتحدث بإسهاب مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد عن الإجرام الصهيوني في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد ونسف للبيوت وهدمها".

ووفق السفير الفلسطيني سيجري عباس لقاءات أخرى (لم يحددها) وفق ما يسمح به الوقت.

ويتزامن الإعلان عن زيارة عباس إلى الرياض، مع ما كشف عنه مصدر فلسطيني مُطلع، الأحد، للأناضول من أن وفداً رفيعاً من "حماس" بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، سيبدأ الاثنين زيارة إلى السعودية هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وليلة الجمعة-السبت استضافت جدة "اجتماعاً تشاورياً" شارك فيه وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والبحرين، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، أدان "ممارسات إسرائيل اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين (..) والاعتداءات على المسجد الأقصى".