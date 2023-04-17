سياسة
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واشنطن توافق على بيع مجموعات تحديث مقاتلات F-16 لتركيا
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بموافقتها على بيع مجموعات تحديث شبكة ربط البيانات التكتيكية Link-16 لتركيا، حيث تتضمن حزمة البيع أنظمة تجنُّب الاصطدام الأوتوماتيكية أيضاً بجانب التجهيزات والدعم الهندسي.
واشنطن توافق على بيع مجموعات تحديث مقاتلات F-16 لتركيا
وفد من حزب العدالة والتنمية التركي يتوجه إلى واشنطن لإجراء لقاءات بشأن بيع مقاتلات F-16 لتركيا / صورة: AA
17 أبريل 2023

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع مجموعات تحديث نظام اتصالات مقاتلات F-16 لتركيا.

وأفادت مصادر مطلعة، الاثنين، بأن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس رسمياً بقرارها بشأن بيع مجموعات تحديث شبكة ربط البيانات التكتيكية Link-16 الخاصة بالمقاتلات لتركيا.

وتتضمن حزمة البيع أنظمة تجنب الاصطدام الأوتوماتيكية أيضاً بجانب التجهيزات والدعم الهندسي من أجل رفع شبكة ربط البيانات التكتيكية Link-16 في مقاتلات F-16 الموجودة لدى تركيا إلى مستوى "Block Upgrade-2".

ويحق للكونغرس الأمريكي الاعتراض على موافقات البيع لدول حلف الناتو في غضون 15 يوم عمل، و30 يوماً للدول غير الأعضاء في الحلف.

وحسب الأعراف المتبعة، فإن الخارجية تبلغ الكونغرس بخطط البيع بشكل غير رسمي، وعقب تلقيها الرد، تبلغ رسمياً.

يشار إلى أن Link-16 هي شبكة اتصال لاسلكية عسكرية يستخدمها حلف الناتو والدول الأعضاء في الحلف.

وتوفر هذه الشبكة تبادل المعلومات التكتيكية بين الطائرات والمروحيات والمُسيرات والسفن والقوات البرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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