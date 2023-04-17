أجرت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، الاثنين، عملية تبادل للأسرى جرى خلالها الإفراج عن 14 أسيراً بواقع 7 من كل جانب، وفق مصدر عسكري يمني.

وفي تصريح للأناضول، قال العقيد يحيى الحاسر، رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين في المنطقة العسكرية السادسة (شمالي البلاد): "جرى تحرير 7 أسرى من جنود الجيش اليمني، مقابل 7 من جماعة الحوثي".

وأوضح الحاسر، أن "عملية تبادل الأسرى جرت في منطقة الجدافر (شمال مأرب)".

وحتى الساعة 15:00 ت.غ، لم تصدر جماعة الحوثي اليمنية بياناً بشأن عملية التبادل هذه.

وسبق أن نفذ الطرفان عدة صفقات لتبادل الأسرى، بجهود محلية وأممية، إذ قدم الجانبان خلال مشاورات برعاية أممية بالسويد عام 2018، قوائم تضم أسماء ما يزيد على 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

ولا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

والأحد، أعلنت الحكومة اليمنية، الانتهاء كلياً من عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي بتبادل نحو 900 أسير بين الجانبين.

وبانتهاء المراحل الثلاث المتفق عليها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، يكون عدد الأسرى المفرج عنهم من الطرفين 890 أسيراً.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثي على الإفراج عن887 أسيراً ومختطفاً من الجانبين، بختام مشاورات عقدت في سويسرا بهذا الخصوص.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لدعم قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.