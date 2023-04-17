سياسة
2 دقيقة قراءة
السودان.. البرهان يتهم قوات الدعم السريع بقيادة محاولة انقلاب ضد الدولة
اتهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع التي يقودهها محمد حمدان دقلو (حميدتي) بمحاولة الانقلاب ضد الدولة، متعهداً بملاحقته وتقديمه للعدالة.
السودان.. البرهان يتهم قوات الدعم السريع بقيادة محاولة انقلاب ضد الدولة
السودان.. البرهان يتهم قوات الدعم السريع بقيادة محاولة انقلاب ضد الدولة / صورة: AFP
17 أبريل 2023

ندد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، بما سماه "محاولة انقلاب" على خلفية الاشتباكات الجارية مع قوات الدعم السريع، والتي أسفرت عما يقرب من 100 قتيل في البلاد.

وقال البرهان في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية إن قوات الدعم السريع تقود "محاولة انقلاب وتمرد ضد الدولة".

وأشار إلى أنه في حالة إبقاء القبض على حليفه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) "فستتم محاكمته وفقاً للقانون".

والاثنين، قال حميدتي إن قواته "ستلاحق البرهان وتقدمه للعدالة".

وفي يومها الثالث على التوالي، اشتدت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، الاثنين، بعدة مدن في مقدمتها العاصمة الخرطوم.

وصباح السبت، اندلعت الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، ووصف الجيش قوات "الدعم السريع" بـ"المتمردة".

وعام 2013 جرى تشكيل "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام كمكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us