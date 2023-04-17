ندد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، بما سماه "محاولة انقلاب" على خلفية الاشتباكات الجارية مع قوات الدعم السريع، والتي أسفرت عما يقرب من 100 قتيل في البلاد.

وقال البرهان في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية إن قوات الدعم السريع تقود "محاولة انقلاب وتمرد ضد الدولة".

وأشار إلى أنه في حالة إبقاء القبض على حليفه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) "فستتم محاكمته وفقاً للقانون".

والاثنين، قال حميدتي إن قواته "ستلاحق البرهان وتقدمه للعدالة".

وفي يومها الثالث على التوالي، اشتدت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، الاثنين، بعدة مدن في مقدمتها العاصمة الخرطوم.

وصباح السبت، اندلعت الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، ووصف الجيش قوات "الدعم السريع" بـ"المتمردة".

وعام 2013 جرى تشكيل "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام كمكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن.