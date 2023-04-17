أحيا نحو 280 ألف مصلٍّ ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصلٍّ توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة، كما أدوا صلاتَي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن باحات ومصليات المسجد الأقصى اكتظت بالمصلين الذين جاؤوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، ومن أراضي 48، رغم قيود الاحتلال وحواجزه.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت إجراءاتها في محيط مدينة القدس وأقامت حواجز، كما شددت إجراءاتها بالبلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.