أحيا المسلمون في مدينة إسطنبول، الاثنين، ليلة القدر بصلوات ودعوات حافلة بالروحانيات، حيث شهدت المساجد توافد آلاف المصلين.

وتدفق آلاف المسلمين في إسطنبول إلى الجوامع والمساجد المنتشرة في المدينة لإحياء روحانيات ليلة القدر، حيث بدت الوجوه سعيدة بأداء العبادات هذا العام.

وشهدت مساجد الفاتح وآيا صوفيا والسليمانية والسلطان أحمد وتشامليجا وتقسيم وغيرها من المساجد داخل المدينة، إحياء فاعليات ليلة القدر بإلقاء العلماء خطب الوعظ عن أهمية ليلة القدر ومكانتها الروحانية والمعنوية لدى المسلمين.

وعقب صلاة التراويح التي أجريت بعد صلاة العشاء، جرت تلاوة آيات قرآنية عدة مرات استمع لها الحاضرون من عدة قراء، وتبع ذلك أداء فرقة إنشادية لعدد من الأناشيد الدينية المناسبة لليلة القدر إضافة إلى أدعية ومناجاة لله عز وجل.

وتخلل ذلك أداء الحاضرين صلوات عديدة بهدف التوبة والغفران والاستفادة من بركات الليلة المباركة، وقراءة القرآن فضلاً عن رفع الأيادي لله عز وجل من أجل الاستجابة للدعاء بالغفران والقبول.

كما شهدت مختلف الولايات التركية فاعليات مماثلة لإحياء الليلة المباركة، حيث توافد مئات الآلاف من المسلمين إلى المساجد في ولايات هاطاي وقيصري وأنقرة وسفاس وأضنة.

وليلة القدر يعتقد لدى المسلمين بشكل كبير أنها ليلة 27 من شهر رمضان، فهي "خير من ألف شهر"، حيث يستجيب فيها الله عز وجل الدعاء، وتكثر فيها الصلوات والأذكار والأدعية.

وشاركت الجالية العربية المقيمة في إسطنبول أيضاً بإحياء ليلة القدر، ومسلمون آخرون من جاليات مختلفة مشكلة لوحة فسيفسائية مميزة تعكس الأجواء الروحانية في إسطنبول وتركيا.

كما أن العائلات أيضاً كانت حاضرة في مراسم الأحياء فضلاً عن النساء والأطفال، وكلهم توجهوا بقلب واحد بالدعاء إلى الله، وأحضر قسم من الحاضرين وجبة سحوره معه ليبقى عابداً إلى وقت السحور.

وسيواصل العابدون في هذه الليلة عباداتهم وقراءاتهم وصلواتهم المختلفة حتى وقت السحور وصلاة الفجر، وكلهم أمل أن يتقبل الله عباداتهم خلال شهر رمضان المبارك.