سياسة
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تدريبات بين سول وواشنطن وطوكيو وانتقاد كوري شمالي لـ"ابتزاز أمريكا النووي"
أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي الاثنين لتعزيز الاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية، فيما اتهمت بيونغيانغ واشنطن بتصعيد "الابتزاز النووي" بالتدريبات العسكرية.
تدريبات بين سول وواشنطن وطوكيو وانتقاد كوري شمالي لـ"ابتزاز أمريكا النووي"
تدريبات بين سول وواشنطن وطوكيو / صورة: AA
18 أبريل 2023

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي الاثنين لتعزيز الاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية، فيما اتهمت بيونغيانغ واشنطن بتصعيد "الابتزاز النووي" بالتدريبات العسكرية.

واتفقت الدول الثلاث في محادثات في واشنطن الجمعة على إجراء تدريبات دورية للدفاع الصاروخي وأخرى مضادة للغواصات، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدبلوماسي والعسكري.

واختبرت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً عابراً للقارات يعمل بالوقود الصلب الجمعة. ويرى الخبراء أن من شأنه أن يسهل عمليات إطلاق الصواريخ دون سابق إنذار.

وبعد ساعات من التدريبات الثلاثية، أصدر ري بيونغ تشول نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية بياناً انتقد فيه الولايات المتحدة لدعوتها إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن اختبار الصاروخ الباليستي العابر للقارات.

وقال ري إن تطوير كوريا الشمالية أسلحة يأتي كإجراء دفاعي عن النفس ضد الولايات المتحدة. واتهم واشنطن بإثارة التوترات في المنطقة وجعلها "على شفا الانفجار" بإجراء تدريبات عسكرية تحاكي "ضربة نووية استباقية وحرباً شاملة" ضد الشمال.

وأشار إلى أن نشر قاذفات استراتيجية أمريكية مؤخراً "دليل واضح على أن التهديد النووي الأمريكي والابتزاز قد وصل إلى مستوى لا يمكن التغاضي عنه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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