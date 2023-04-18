سياسة
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ظهر في الهند.. علماء بريطانيون يحذرون من تفشي متحور كوفيد الجديد
قال علماء بريطانيون بارزون إن تفشي المتحور الجديد الذي ظهر في الهند لفيروس كورونا أمر لا مفر منه، محذرين من أن بلادهم ليست على استعداد لذلك مع تدهور أوضاع الهيئات الصحية.
ظهر في الهند.. علماء بريطانيون يحذرون من تفشي متحور كوفيد الجديد
"لسنا مستعدين".. علماء بريطانيون يحذرون من تفشي متحور كوفيد الجديد / Others
18 أبريل 2023

حذر علماء بارزون في المملكة المتحدة من أن بريطانيا ليست مستعدة لجائحة مقبلة، وذلك بالتزامن مع انتشار متحور جديد لفيروس كورونا في الهند يصيب أكثر من 10 آلاف شخص في اليوم.

وأكدوا أن بلادهم ليست مستعدة أكثر مما كانت عليه في عام 2020 عندما تفشى فيها فيروس كورونا المستجد.

وشدد العلماء على أن تفشي جائحة بحجم وباء كوفيد-19 قد أضحى أمراً لا مفر منه، مشيرين إلى تراجع استعداد بريطانيا بسبب عدم الاستثمار في مؤسسات مراقبة الأوبئة، والهيئات الصحية، ناهيك عن الظروف الصعبة التي تمر بها هيئة الصحة الوطنية "NHA".

وجاءت هذه التحذيرات عقب مخاوف أعرب عنها خبراء في علم الفيروسات من أن السلالة الجديدة التي ظهرت في الهند قد تصبح أكثر المتحورات تفشياً في بريطانيا.

وكان المتحور الجديد قد ظهر لأول مرة في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد انتشر في 22 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة، مما دفع بالهند إلى استئناف إنتاج اللقاحات المضادة له.

ونبه العلماء البريطانيون إلى أن السؤال المطروح حالياً هو "متى ستحدث الجائحة المقبلة، وليس ما إذا كانت سوف تنتشر أم لا"، مطالبين الحكومة بأن تكون على أهبة الاستعداد الدائم عن طريق تعزيز صلابة المنظومة الصحية، وتشديد المراقبة وتحديد التهديدات المستقبلية.

وأفاد ديفيد كينغ، الذي كان مستشاراً صحياً سابقاً للحكومة البريطانية، بأن العالم سوف يواجه جائحة أخرى بالحجم نفسه خلال الـ15 عاماً القادمة.

وتابع: "نحن حالياً في الظروف نفسها التي كنا فيها خلال عام 2020، وذلك لأن الحكومة لم تستثمر في هيئة الصحة الوطنية، والتي تعاني أوضاعاً أسوأ مما كانت عليه قبل عقدين من الزمان".

ونبه إلى أن عدم تمويل المصالح الصحية وعدم تعزيز قدرات المملكة المتحدة على مواجهة جائحة أخرى سوف يحدد مستقبل البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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