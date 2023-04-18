قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن بلادها تعكف حالياً على بناء أصول واحتياطات لا يمكن للعقوبات الغربية استهدافها.

جاء ذلك، وفق ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء، الثلاثاء، نقلاً عن نابيولينا التي أشارت أيضاً إلى أن "الاحتياطات ستكون قادرة على مواجهة أية عقوبات غربية مقبلة"، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك، بعد أقل من عام على تقييد الغرب لأصول روسية بقيمة تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، تمثل قرابة 50% من إجمالي الأصول الاحتياطية الروسية في ذلك الوقت.

في سياق متصل، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيارة تفقدية لقوات بلاده في جبهات القتال بمنطقتَي خيرسون ولوغانسك اللتين ضمتهما موسكو من أوكرانيا مؤخراً.

وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان الثلاثاء أن بوتين تفقَّد مقر قوات "دنيبر" على محور خيرسون، ثم اتجه لتفقد مقر قوات "فوستوك" في لوغانسك.

وأضافت الرئاسة أن بوتين تلقى إحاطة من المسؤولين حول الأوضاع على جبهات القتال.

ولم يذكر البيان موعد إجراء بوتين الزيارة، إلا أنها تعد الأولى له لهاتين المنطقتين منذ ضمهما بشكل غير قانوني.

ووقع الكرملين في 30 سبتمبر/أيلول 2022 مرسوماً يقضي بضم 4 مناطق من أوكرانيا بشكل غير قانوني، هي دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ولوغانسك.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.