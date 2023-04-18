أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن تسليم أول دبابة منتجة محلياً للقوات المسلحة التركية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريح له الثلاثاء خلال زيارته ولاية قيصري وسط البلاد.

وأضاف أقار أنه: "في ظل قيادة وتشجيع ودعم الرئيس رجب طيب أردوغان، حدثت تطورات مهمة للغاية في قطاع صناعات الدفاعية المحلية والوطنية التركية".

وأوضح: "في الماضي حتى بنادق المشاة كانت براءة اختراعها تابعة للأجانب، والآن لدينا جميع أسلحتنا الخفيفة، والمروحيات، والمُسيرات المسلحة والهجومية، نصنعها ونصدرها للخارج".

وتابع: "كما نصمم ونبني ونصدر السفن، وسيجري تسليم دباباتنا لقواتنا، ونأمل أن تقلع مقاتلتنا المُسيرة قزل ألما قريباً".

وأكد أقار أن التقدم في الصناعات الدفاعية التركية سيستمر.

وأردف: "إن شاء الله سيُسلم رئيسنا رجب طيب أردوغان أول دبابة منتجة محلياً لقواتنا المسلحة التركية الأسبوع المقبل".