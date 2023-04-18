سياسة
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الاتحاد الأوروبي: على الصين الامتناع عن أي دعم عسكري لروسيا
أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بمدينة كارويزاوا وسط اليابان أنه "ينبغي على الصين الامتناع عن أي شكل من أشكال الدعم العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا".
الاتحاد الأوروبي: على الصين الامتناع عن أي دعم عسكري لروسيا
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الصين أصبحت حازمة في تحديها للغرب والنظام الدولي القائم على القواعد" / صورة: AA
18 أبريل 2023

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه "ينبغي على الصين الامتناع عن أي شكل من أشكال الدعم العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "Yomiuri Shimbun" اليابانية، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، بمدينة كارويزاوا وسط اليابان.

ولفت بوريل إلى أن التعامل مع الصين كان القضية الرئيسية خلال الاجتماع الذي بدأ الأحد واستمر حتى الثلاثاء.

وقال إن "الصين أصبحت حازمة في تحديها للغرب والنظام الدولي القائم على القواعد".

وأضاف أن "التعامل على أساس المصالح الأوروبية والوطنية التجارية منها والاقتصادية، وأيضاً التحديات العالمية، يجب أن يظل جزءاً من نهجنا".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقيا الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في 6 أبريل/نيسان الجاري.

ويريد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الحوار مع الصين، لكن أيضاً البقاء يقظاً تجاه تحركاتها.

وأعرب بوريل عن رغبة الاتحاد الأوروبي في تعميق مشاركته في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلاً: "إن إظهار القوة والتوترات المتصاعدة بالنقاط الساخنة الإقليمية كبحر الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان قد يكون له تأثير مباشر على أمن أوروبا وازدهارها".

كما جدد تأكيده موقف الاتحاد الأوروبي حيال تايوان بأنه "لا ينبغي تغيير الوضع الراهن من جانب واحد أو بالقوة".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعزز التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية في المجالات الاقتصادية والأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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