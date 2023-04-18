سياسة
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ألمانيا.. نقابة عمالية تعلن إضراباً ليومين بعدد من المطارات
أعلنت نقابة فيردي العمالية بألمانيا الثلاثاء إضراباً سيستمر 48 ساعة لموظفي الأمن بمطارات دوسلدورف وهامبورغ وكولونيا بون بالساعات الأولى من الخميس حتى منتصف ليل الجمعة.
ألمانيا.. نقابة عمالية تعلن إضراباً ليومين بعدد من المطارات
تطالب نقابة "فيردي" العمالية بزيادة أجر العمل الإضافي وأجر إضافي للعمل في عطلات نهاية الأسبوع / صورة: Reuters
18 أبريل 2023

أعلنت نقابة "فيردي" العمالية في ألمانيا، الثلاثاء، أنها ستبدأ إضراباً في عدد من المطارات الخميس والجمعة، وسط نزاع مستمر حول الأجور وظروف العمل.

وقالت النقابة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، إن الإضراب الذي سيستمر لـ48 ساعة لموظفي الأمن في مطارات دوسلدورف وهامبورغ وكولونيا بون سيبدأ في الساعات الأولى من الخميس ويستمر حتى منتصف ليل الجمعة.

وجرى توجيه إخطارات إلى الركاب بشأن احتمال إلغاء الرحلات، أو تأخيرها في هذه المطارات.

وتطالب النقابة العمالية بزيادة أجر العمل الإضافي وأجر إضافي للعمل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية وفي أثناء النوبات الليلية.

انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين النقابة العمالية والرابطة الفيدرالية لشركات أمن الطيران (BDLS) دون اتفاق الأسبوع الماضي.

وقال فولفجانج بيبر، ممثل نقابة "فيردي": "ندعو رابطة BDLS لتقديم عرض قابل للتفاوض أخيراً خلال المفاوضات المزمع عقدها يومَي 27 و28 أبريل/نيسان الجاري لتجنب مزيد من الإضرابات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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