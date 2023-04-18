سياسة
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أردوغان: سنشهد تجربة أول قاطرة كهربائية محلية E5000 في 2023
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العام الحالي سيشهد بداية تجارب أول قاطرة كهربائية E5000 محلية الصنع. وأضاف: "العام الحالي تجربة وإصدار شهادة أول قاطرة كهربائية محلية في البلاد (E5000​​​​​​​)".
أردوغان: سنشهد تجربة أول قاطرة كهربائية محلية E5000 في 2023
أردوغان: سنشهد تجربة أول قاطرة كهربائية محلية "E5000" في 2023 / صورة: AA
18 أبريل 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العام الحالي سيشهد بداية التجارب لأول قاطرة كهربائية "E5000" محلية الصنع.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال افتتاح مشاريع خدمية في ولاية أسكي شهير.

وأوضح أنهم سيفتتحون اليوم 99 عملية استثمارية في أسكي شهير تبلغ قيمتها 4 مليارات و644 مليون ليرة (نحو 244 مليون دولار).

وأشار إلى أن أسكي شهير ساهمت بمليارَي دولار للبلاد من خلال معالجة البورون على مدار السنوات الـ5 الأخيرة، قائلاً: "ستكسب أسكي شهير العام الحالي 3 منشآت أخرى لمعالجة البورون باستثمار يبلغ 501 مليون ليرة".

وأضاف: "العام الحالي يشهد تجربة وإصدار شهادة أول قاطرة كهربائية محلية في البلاد (E5000​​​​​​​)، بعد استكمال تصميم وإنتاج وتركيب القاطرة والأنظمة الفرعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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