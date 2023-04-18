حذّرت منظّمة الصحّة العالمية الثلاثاء من أنّ جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثّل تهديداً وقد تتسبّب بمزيد من المشكلات قبل أن يستقرّ الفيروس في نمط يمكن التنبّؤ به.

وفي الأيام الـ28 الماضية، سجّلت المنظمة أكثر من 23 ألف حالة وفاة وثلاثة ملايين إصابة، في سياق انخفاض أعداد فحوص الكشف عن الفيروس إلى حدّ كبير.

وبينما تسجّل الأرقام تراجعاً "فإنّ عدد الذين يموتون لا يزال مرتفعاً وكذلك عدد من يصابون بالمرض"، حسب ما أعلن مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحفي.

وقال إنّ الفيروسات التنفّسية لا تنتقل من مرحلة الجائحة إلى مرحلة المرض المستوطن إنّما تنتقل إلى مستويات أدنى من النشاط مع احتمال بلوغها مستويات قياسية وبائية موسمية.

وقال راين إنّ "الجائحة ليست زرّاً يُطفأ"، مضيفاً: "إنّما سنرى على الأرجح (...) طريقاً وعراً باتجاه نمط يمكن التنبّؤ به بشكل أكبر".

واتجتمع لجنة الطوارئ المعنية بفيروس كورونا في المنظمة، مرّة كل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن تعقد اجتماعها المقبل مطلع مايو/أيار.

وعلى غرار ما فعلت في اجتماعاتها السابقة، ستتّخذ قراراً بشأن ما إذا كان الفيروس لا يزال يمثل حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية، وهي حالة الطوارئ القصوى التي يمكن للمنظمة أن تعلنها.

وكانت المنظمة أعلنت في 30 يناير/كانون الثاني 2020 أن كوفيد-19 حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية، ويومها كانت أعداد الإصابات المسجّلة خارج الصين تقلّ عن 100 إصابة وصفر وفاة.

لكن فقط عندما وصف الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الوضع بالجائحة في مارس/آذار 2020، هبّ العالم للتحرّك.

وقال راين إنّ الفيروس لا يمكن القضاء عليه، وسيستمر على غرار الإنفلونزا في التسبّب بأمراض تنفّسية لدى أشخاص ضعفاء.

وفي بعض الدول أعداد كبيرة من الأشخاص الضعفاء غير الملقّحين، على ما قال، بينما في دول أخرى لم تعد كورونا يمثّل حالة طوارئ.

وتقدّم لجنة كوفيد-19 توصيتها لتيدروس الذي يبقى القرار الأخير بيده بشأن ما إذا كان الفيروس لا يزال يمثل حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية أم لا.

وقال راين: "آمل مع اجتماع لجنة الطوارئ في مايو، أن يكون لديها مزيد من النصائح الإيجابية للدكتور تيدروس حول تقديرها لمسار الوباء ووجود أو عدم وجود حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية".