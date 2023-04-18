سياسة
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مكة المكرمة.. الحرم يسجل رقماً قياسياً بعدد الزوار ليلة 27 رمضان
قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن الحرم المكي استقبل مليونين و624 ألفاً و105 مصلين ومعتمرين بـ"ليلة 27 رمضان" والتي تعرف باسم "ليلة القدر" حيث يحظى المسجد الحرام إلى جانب المسجد النبوي بمكانة كبيرة لدى المسلمين.
مكة المكرمة.. الحرم يسجل رقماً قياسياً بعدد الزوار ليلة 27 رمضان
استقبل الحرم المكي أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر بـ"ليلة 27 رمضان" / صورة: AFP
18 أبريل 2023

أفادت قناة سعودية رسمية الثلاثاء بأن المسجد الحرام استقبل أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر بـ"ليلة 27 رمضان"، واصفاً هذا الرقم بأنه "تاريخي".

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر حسابها في "تويتر" بشأن إحصائيات تلك الليلة (التي تبدأ من مساء الاثنين وحتى فجر الثلاثاء) والتي تعرف باسم "ليلة القدر".

وغردت القناة، في نبأ عاجل عبر حسابها الموثق بتويتر: "في رقم تاريخي أكثر من 2.6 مليون مُصلٍّ ومعتمر في المسجد الحرام في ليلة 27 رمضان".

وأشار إنفوغرافيك إحصائي نشرته القناة عبر حسابها أيضاً إلى حضور مليونين و624 ألفاً و105 مصلين ومعتمرين، دون تفاصيل أكثر.

وأكدت وسائل إعلام سعودية منها صحيفة "سبق" السعودية هذه المعلومات أيضاً، دون توضيح الإحصائيات بشأن المسجد النبوي.

والحرمان الشريفان (المسجد الحرام والمسجد النبوي)، لهما مكانة كبيرة لدى المسلمين.

وجرت العادة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي على تحري "ليلة القدر"، ليلة 27 رمضان، لكونها إحدى ليالي الوتر في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، التي ورد فيها حديث عن نبي الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم- بأنها الأقرب لأن تكون إحدى لياليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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