حلّقت طائرات عسكرية، مساء الثلاثاء، في سماء العاصمة السودانية الخرطوم، وسُمعت أصوات إطلاق نار، رغم الهدنة المعلنة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وسُمع صوت إطلاق نار رغم الهدنة المعلنة بين الجانبين والتي دخلت حيز التنفيذ عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (16.00 ت.غ).

من جانبها، قالت قوات "الدعم السريع" في بيان: "رصدنا في أولى ساعات الهدنة المعلنة هجمات متفرقة على قواتنا في بعض المناطق بالخرطوم في منطقتَي القيادة العامة وشرق النيل".

وأضافت: "عليه نعلن للمجتمع الدولي أن القوات الانقلابية ليس لديها عهد ولا أدنى مسؤولية تجاه المواطن السوداني".

وتابعت: "نحن في قوات الدعم السريع أبدينا التزامنا الكامل للوساطة الأمريكية والمجتمع الدولي والوسطاء بما تعاهدنا عليه لأجل مرور المساعدات الإنسانية والطبية ووصول المرضى والجرحى إلى المستشفيات".

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني بشأن هذا التطور أو بيان "الدعم السريع" حتى الساعة (17.21 ت.غ).

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "الدعم السريع" والجيش السوداني، في بيانين منفصلين، الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لفتح مسارات آمنة لعبور المدنيين وإجلاء الجرحى جراء الاشتباكات المندلعة بين الجانبين منذ 4 أيام.