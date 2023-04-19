سياسة
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أردوغان: مستعدون لدعم السودان وسننقل مخاوفنا إلى تونس حيال توقيف الغنوشي
أعلن الرئيس أردوغان، مساء الثلاثاء، استعداد بلاده لتوفير كل وسائل الدعم من أجل استقرار وسلام السودان. وفي شأن آخر، قال الرئيس التركي، إنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي.
أردوغان: مستعدون لدعم السودان وسننقل مخاوفنا إلى تونس حيال توقيف الغنوشي
أردوغان: مستعدون لتقديم الدعم من أجل استقرار وسلام السودان / صورة: AA
19 أبريل 2023

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، استعداد بلاده لتوفير كل وسائل الدعم من أجل استقرار وسلام السودان.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها شبكة "TRT" مع الرئيس أردوغان مساء الثلاثاء.

وقال أردوغان: "إننا نتابع بقلق تطورات الأوضاع في السودان وتباحثت اليوم مع شقيقي رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وسأجري مباحثات مع الجانبين في الخرطوم".

وأضاف أن "تركيا مستعدة لتوفير كل وسائل الدعم من أجل استقرار وسلام السودان".

كما حث الشعب السوداني على الاستمرار في بناء مستقبل البلاد معاً من خلال تنحية الخلافات.

ولليوم الرابع على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما.

وفي شأن آخر، أعلن الرئيس التركي، أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي.

وقال أردوغان: "الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (توقيف الغنوشي) مناسباً".

ومساء الإثنين، أعلنت "النهضة" أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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