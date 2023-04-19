سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا.. جلب الوقود إلى محطة آق قويو النووية في27 أبريل/نيسان الجاري
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية إن مراسم ستقام لجلب الوقود إلى محطة آق قويو النووية يوم 27 أبريل/نيسان الجاري وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في المراسم عبر اتصال مرئي.
تركيا.. جلب الوقود إلى محطة آق قويو النووية في27 أبريل/نيسان الجاري
مراسم لجلب الوقود إلى محطة آق قويو النووية في 27 أبريل/نيسان / صورة: AA
19 أبريل 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقامة مراسم لجلب الوقود إلى محطة آق قويو النووية في 27 أبريل/نيسان الجاري، وأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيشارك عبر اتصال مرئي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "TRT" التركية مع الرئيس أردوغان مساء الثلاثاء.

وأضاف أردوغان: "سنسرع استعدادات تركيا لإنشاء محطة الطاقة النووية الثانية في المرحلة الجديدة".

وأوضح أردوغان: "أجرينا محادثات مع الصين وكوريا الجنوبية (بخصوص محطة الطاقة النووية الثانية) ونتيجة لذلك سنتخذ خطوات بالاتفاق الذي سنبرمه".

وأردف: "سنقيم مراسم لجلب الوقود إلى محطة آق قويو النووية في 27 أبريل/نيسان، وسيشارك السيد بوتين عن طريق اتصال مرئي".

وأشار الرئيس التركي: "نهدف إلى جعل مركز إسطنبول المالي بين أفضل 10 مراكز في العالم خلال 10 سنوات".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us