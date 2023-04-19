أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقامة مراسم لجلب الوقود إلى محطة آق قويو النووية في 27 أبريل/نيسان الجاري، وأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيشارك عبر اتصال مرئي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "TRT" التركية مع الرئيس أردوغان مساء الثلاثاء.

وأضاف أردوغان: "سنسرع استعدادات تركيا لإنشاء محطة الطاقة النووية الثانية في المرحلة الجديدة".

وأوضح أردوغان: "أجرينا محادثات مع الصين وكوريا الجنوبية (بخصوص محطة الطاقة النووية الثانية) ونتيجة لذلك سنتخذ خطوات بالاتفاق الذي سنبرمه".

وأردف: "سنقيم مراسم لجلب الوقود إلى محطة آق قويو النووية في 27 أبريل/نيسان، وسيشارك السيد بوتين عن طريق اتصال مرئي".

وأشار الرئيس التركي: "نهدف إلى جعل مركز إسطنبول المالي بين أفضل 10 مراكز في العالم خلال 10 سنوات".