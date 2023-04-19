سياسة
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بيان مشترك لـ13 من قادة القوى السياسية في السودان يدعو إلى وقف القتال
دعا 13 من قادة القوى السياسية، مساء الثلاثاء، قيادة الجيش وقوات "الدعم السريع" إلى وقف الحرب "فوراً" واللجوء إلى حل القضايا بالحوار لا عبر فوهات البنادق.
بيان مشترك لـ13 من قادة القوى السياسية في السودان يدعو إلى وقف القتال
يشهد السودان اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان (يمين) و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (يسار) في الخرطوم ومدن أخرى / صورة: AA
19 أبريل 2023

دعا قادة القوى السياسية، مساء الثلاثاء، قيادة الجيش وقوات "الدعم السريع" إلى وقف الحرب "فوراً" واللجوء إلى حل القضايا بالحوار لا عبر فوهات البنادق.

جاء ذلك في بيان مشترك لـ13من قادة القوى السياسية وأبرزهم رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر والهادي إدريس عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية، وعضو مجلس السيادة مالك عقار رئيس الحركة الشعبية، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان.

وأفاد البيان بأن "قادة القوى السياسية السودانية عقدوا لقاء نظمته الآلية الثلاثية، لتبادل وجهات النظر حول التطورات الخطيرة في البلاد عقب اندلاع الاشتباكات المسلحة منذ يوم السبت الماضي".

وأضاف: "بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى دعوة قيادة الجيش وقوات الدعم السريع إلى تحكيم صوت العقل وتغليب الحكمة ووقف الحرب فوراً، واللجوء إلى حل القضايا بالحوار لا عبر فوهات البنادق".

وأشاد البيان بـ"المبادرات المقدمة من الآلية الثلاثية والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة لأغراض إنسانية لمدة 24 ساعة تبدأ مساء الثلاثاء"، وثمّن المواقف الإيجابية الصادرة من قيادة القوات المسلحة والدعم السريع، وقال "ندعوهم لإكمال الاتفاق حولها والوفاء بالتزاماتها استجابة للحاجات الإنسانية الملحة".

وتابع: "نرجو أن تتطور هذه المبادرات لوقف شامل لإطلاق النار في القريب العاجل".

ولليوم الرابع على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما.

وعام 2013 جرى تشكيل "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن توصف من الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.

مصدر:AA
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