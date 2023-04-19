سياسة
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كييف تسقط طائرات مسيّرة روسية في أوديسا وغضب من زيارة بوتين مناطق التّماس
أعلنت الإدارة العسكرية لأوديسا أن طائرات مُسيّرة روسية، قصفت المنطقة ليل الثلاثاء من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا. وتفقّد الرئيس الأوكراني قواته على خطوط التّماس، غداة زيارة نظيره الروسي منطقتين أوكرانيتين تحتلّهما روسيا.
كييف تسقط طائرات مسيّرة روسية في أوديسا وغضب من زيارة بوتين مناطق التّماس
أوكرانيا / صورة: AP
19 أبريل 2023

أعلنت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيان الأربعاء أن طائرات مُسيّرة روسية من طراز "شاهد-136"، قصفت المنطقة ليل الثلاثاء من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.

وقالت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيانها "بفضل العمل الناجح لقواتنا الدفاعية جرى تدمير معظم طائرات العدو بدون طيار، ولكن للأسف قُصف مبنى عام واحد"، مؤكدة أنه لم يبلّغ عن أي إصابات حتى الآن. واتخذت تدابير لاحتواء الحرائق التي تسببت فيها هذه الهجمات ونُشرت خدمات الطوارئ التابعة للدولة، حسب المصدر نفسه.

وأوضح قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية ميكولا أوليشوك أن "جنود لواء أوديسا الصاروخي المضاد للطائرات دمروا عشر طائرا ت من أصل 12 طائرة مُسيّرة انتحارية من نوع +شاهد 136/131+".

وطائرات "شاهد-136" مصنعة في إيران ويمكن أن تحمل عبوة ناسفة تزن بين 35 وخمسين كيلوغراماً. وتستخدم القوات الروسية هذه الطائرات المسيّرة باستمرار ضد أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني في بيانه "خلال اليوم الماضي أطلق العدو أربعة صواريخ وشن ستين ضربة جوية" مما أسفر عن جرح عدد من السكان المدنيين.

وكانت أوديسا وجهة العطلات المفضلة للعديد من الأوكرانيين والروس قبل الحرب على أوكرانيا في 2022. ومنذ بداية الحرب، تعرضت أوديسا لقصف متكرر من قبل القوات الروسية.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في يناير/كانون الثاني أوديسا على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر.

غضب في أوكرانيا

في السياق، تفقّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته في بلدة أفدييفكا على خطوط التماس في شرق البلاد، غداة زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين منطقتين أوكرانيتين تحتلّهما روسيا في خطوة أثارت غضب كييف التي يُعتقد أنها تتهيّأ لشن هجوم مضاد.

وخاطب الرئيس الأوكراني جنوده في أفديفكا في شرق البلاد، في حين بث الكرملين مشاهد لبوتين وهو يتفقّد في زيارة سرية منطقتين تحتلّهما روسيا في جنوب أوكرانيا وشرقها.

واعتبر المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك زيارة بوتين "جولة خاصة لعرّاب عمليات القتل الجماعي.. للاستمتاع للمرّة الأخيرة بجرائم أتباعه".

وأُعلن عن زيارة بوتين إلى خيرسون ولوغانسك بعد يوم من إجرائها، وبالتزامن مع وجود وزير الدفاع الصيني لي شانغفو في موسكو للتشديد على ما وصفه بـ"تصميم" بكين على تعزيز العلاقات مع روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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