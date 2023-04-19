أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري للبلاد بعد انتهاء بنائه مؤخراً، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء.

وقالت الوكالة إن كيم طلب خلال زيارة لوكالة الفضاء الكورية الشمالية إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري (لكوريا الشمالية)، اكتمل بناؤه في أبريل/نيسان/، في الموعد المحدد لعملية الإطلاق.

لكن الزعيم الكوري الشمالي الذي تفقد مع ابنته "الإدارة الوطنية للتطوير الجوي والفضائي"، لم يذكر تفاصيل أخرى عن موعد الإطلاق.

وفي حديث إلى موظفي الإدارة، دعا إلى نشر "عدد من أقمار الاستطلاع في مدارات مختلفة".

وقال كيم جونغ أون إن الحصول على تكنولوجيا استطلاع عسكري "مهمة أساسية يجب إنجازها" لمواجهة ما وصفه بتهديدات وعدوان سيول وواشنطن.