سياسة
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عباس يطلع ابن سلمان على آخر تطورات القضية الفلسطينية
أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على آخر تطورات القضية الفلسطينية.
عباس يطلع ابن سلمان على آخر تطورات القضية الفلسطينية
عباس يطلع ابن سلمان على آخر تطورات القضية الفلسطينية / صورة: AA
19 أبريل 2023

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على آخر تطورات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة جدة غرب المملكة التي وصلها عباس الاثنين في زيارة غير محددة المدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الأربعاء.

وأفادت الوكالة، بأن الرئيس عباس أطلع ولي العهد ابن سلمان "على آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشاد الرئيس الفلسطيني بـ"السعودية ودورها في دعم قضايا الأمة، خصوصاً القضية الفلسطينية وصولاً إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتمسك بمبادرة السلام العربية".

وأشارت الوكالة، إلى أنه "جرى الاتفاق على استمرار التنسيق على المستويات كافة، كما بُحثت الأوضاع في المنطقة، وسبل إنجاح القمة العربية القادمة في الرياض (مقررة في 19 مايو/أيار المقبل)".

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي "موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله"، وفق المصدر ذاته.

ونتزامن زيارة عباس للسعودية، مع زيارة وفد رفيع من حركة "حماس" بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى المملكة، هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

مصدر:AA
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