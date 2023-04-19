أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك الثلاثاء أن الأمم المتحدة نقلت مخاوفها رسمياً إلى الولايات المتحدة بشأن التقارير التي زعمت أن واشنطن جمعت معلومات استخبارية عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "نقلنا رسمياً إلى الدولة المضيفة (الولايات المتحدة) مخاوفنا بشأن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن اتصالات الأمين العام ومسؤولين كبار آخرين بالأمم المتحدة كانت موضع مراقبة وتدخل من الحكومة الأمريكية".

وأضاف: "أوضحنا أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع التزامات الولايات المتحدة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".

ولفت دوجاريك إلى أنهم عبروا عن استيائهم شفهياً عبر البعثة الأمريكية.

ووفق وثائق حكومية مسربة، حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن الولايات المتحدة راقبت محادثات غوتيريش مع مسؤولين كبار بالأمم المتحدة وقادة عالميين.