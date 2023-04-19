سياسة
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بنسبة 9%.. تقرير يرصد زيادة الانتهاكات ضدّ الأجانب في فرنسا
أشار تقرير صادر عن الأمانة العامة للمظالم في فرنسا، إلى زيادة كبيرة في انتهاكات حقوق الأجانب في السنوات الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن انتهاكات حقوق الأجانب خلال عام 2022 زادت بنسبة 9% مقارنة مع عام 2021.
بنسبة 9%.. تقرير يرصد زيادة الانتهاكات ضدّ الأجانب في فرنسا
بنسبة 9%.. تقرير يرصد ارتفاع الانتهاكات ضد الأجانب في فرنسا. / صورة: AA
19 أبريل 2023

أشار تقرير صادر عن الأمانة العامة للمظالم في فرنسا، إلى زيادة كبيرة في انتهاكات حقوق الأجانب خلال السنوات الأخيرة.

وحسب التقرير الصادر الأربعاء، رُصِدَ معظم الانتهاكات في أثناء حصول الأجانب على طلبات الإقامة وتجديدها لدى الجهات والمؤسسات المعنية.

وأشار التقرير أنه منذ عام 2019 لا يمكن للأجانب الحصول على مواعيد لتجديد إقاماتهم إلا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وأضاف أن الأجانب لا يمكنهم الحصول على مواعيد جديدة من الموقع بسبب الضغط الحاصل عليه وامتلاء المواعيد بالكامل.

ولفت التقرير إلى أن انتهاكات حقوق الأجانب خلال عام 2022 زاد بنسبة 9% مقارنة مع عام 2021.

وذكر التقرير أن الأمانة العامة للمظالم في فرنسا تلقت 21 ألفاً و666 شكوى بشأن انتهاك حقوق الأجانب خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى نهاية 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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