سياسة
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ألمانيا.. اتحاد السكك الحديدية يعلن "إضراباً تحذيرياً" الجمعة
دعا اتحاد السكك الحديدية في ألمانيا إلى إضراب عامّ تحذيريّ الجمعة للمطالبة برفع الأجور وسط ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ألمانيا.. اتحاد السكك الحديدية يعلن "إضراباً تحذيرياً" الجمعة
اتحاد السكك الحديدية في ألمانيا يعلن "إضراباً تحذيرياً" الجمعة / صورة: Reuters
19 أبريل 2023

أعلن اتحاد السكك الحديدية في ألمانيا الأربعاء، البدء بإضراب تحذيري جديد الجمعة على مستوى البلاد، على خلفية نزاع حول الأجور.

وقال الاتحاد في بيان إن الإضراب سيستمر من الساعة 3 صباحاً بالتوقيت المحلي (01:00ت.غ) إلى 11 صباحاً (09:00ت.غ).

وقالت كوزيما إنجينشاي، العضو بمجلس إدارة الاتحاد: "من خلال الدعوة إلى إضراب تحذيري محدود في ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، نرسل رسالة واضحة مفادها أن تحرُّكنا ليس موجهاً ضدّ الركاب، بل ضدّ الشركات".

ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في تأخير وإلغاء رحلات قطارات الركاب الإقليمية وبعيدة المدى في أنحاء البلاد طوال يوم الجمعة.

ويُجري الاتحاد الألماني الذي يضمّ أكثر من 200 ألف عضو، مفاوضات حول الأجور مع شركة السكك الحديدية الوطنية Deutsche Bahn ونحو 50 شركة أخرى للسكك الحديدية.

ويطالب الاتحاد بزيادة أجور العاملين بنسبة 12% بحيث لا تقلّ عن 650 يورو (712 دولاراً) في الشهر، وسط ارتفاع التضخم وأزمة غلاء المعيشة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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