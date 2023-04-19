أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، أن الفرقة “16 مشاة نيالا“، حسمت “التمرد” بولاية جنوب دارفور، في إشارة إلى قوات “الدعم السريع“.

وذكر الجيش في بيان، أن “الفرقة 16 مشاة نيالا (فرسان الغربية) حسمت التمرد في كل أنحاء مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور“.وأعلنت قوات “الدعم السريع“، موافقتها على هدنة جديدة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء الأربعاء، معربة عن أملها أن “يلتزم الجيش إياها“.

وقالت القوات في بيان: “جرت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة (16:00 ت.غ) من مساء اليوم الأربعاء (..) حتى السادسة من مساء غد الخميس“.

وأضافت: “نؤكد التزامنا التام بوقف كامل لإطلاق النار، ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر الهدنة حسب التوقيت المعلن“.

ويأتي هذا الإعلان في ظل سريان هدنة أخرى لـ24 ساعة أعلن عنها الجيش والدعم السريع ودخلت حيز التنفيذ عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (16.00 ت.غ) من مساء الثلاثاء، ولم تُلتزَم.

ولليوم الخامس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.

وعام 2013 جرى تشكيل “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن توصف من الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.