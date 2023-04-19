سياسة
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مسؤول تركي: انتهينا من تجهيز 743 منزلاً مسبق الصنع مقدّماً من قطر
قال مسؤول في إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية، إنهم انتهوا من تجهيز 743 منزلاً مسبق الصنع أرسلتها دولة قطر لمساعدة متضرري الزلزال في ولاية ملاطية. وأوضح أنهم يواصلون العمل من أجل إنشاء مدن المنازل مسبقة الصنع في 57 نقطة بالولاية.
مسؤول تركي: انتهينا من تجهيز 743 منزلاً مسبق الصنع مقدّماً من قطر
مسؤول تركي: انتهينا من تجهيز 743 منزلاً مسبق الصنع مقدّماً من من قطر. / صورة: AA
19 أبريل 2023

قال مسؤول في إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية إنهم انتهوا من تجهيز 743 منزلاً مسبق الصنع أرسلتها دولة قطر لمساعدة متضرري الزلزال في ولاية ملاطية.

وأضاف منسق آفاد في ملاطية، إبراهيم أفشار، في حديث مع وكالة الأناضول، أنه “جرى تجهيز مدينة منازل مسبقة الصنع في حي ياكا مساحتها 67 دونماً، وتضم 743 منزلاً مقدماً من قطر“.

وأوضح أنهم يواصلون العمل من أجل إنشاء مدن المنازل مسبقة الصنع في 57 نقطة بالولاية.

وأردف أن المدينة تحتوي على إجمالي 785 حاوية، إذ يجري استخدام 15 منها كمدارس، و4 كمشافٍ، و10 كمكاتب إدارية، فضلاً عن تخصيص 9 حاويات لوزارة العائلة والخدمات الاجتماعية، و2 لوزارة الرياضة والشباب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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