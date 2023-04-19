قال مسؤول في إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية إنهم انتهوا من تجهيز 743 منزلاً مسبق الصنع أرسلتها دولة قطر لمساعدة متضرري الزلزال في ولاية ملاطية.

وأضاف منسق آفاد في ملاطية، إبراهيم أفشار، في حديث مع وكالة الأناضول، أنه “جرى تجهيز مدينة منازل مسبقة الصنع في حي ياكا مساحتها 67 دونماً، وتضم 743 منزلاً مقدماً من قطر“.

وأوضح أنهم يواصلون العمل من أجل إنشاء مدن المنازل مسبقة الصنع في 57 نقطة بالولاية.

وأردف أن المدينة تحتوي على إجمالي 785 حاوية، إذ يجري استخدام 15 منها كمدارس، و4 كمشافٍ، و10 كمكاتب إدارية، فضلاً عن تخصيص 9 حاويات لوزارة العائلة والخدمات الاجتماعية، و2 لوزارة الرياضة والشباب.