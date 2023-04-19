قال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، الأربعاء، إن “الجماعات المتحالفة مع روسيا تشكل تهديدات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة“.

وأضاف دودن، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمن السيبراني في العاصمة الأيرلندية بلفاست، أن “هؤلاء الخصوم لديهم دوافع أيديولوجية، وليست دوافع مالية“.

وأكد أن “الجماعات المتحالفة مع روسيا، على غرار مجموعة فاغنر شبه العسكرية، تشكل تهديدات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة“.

وفي إشارة إلى آخر التقييمات الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني، قال المسؤول البريطاني: “لا تزال تهديدات الدولة الأكثر حدة في الفضاء الإلكتروني تأتي من هؤلاء المشتبه بهم المعتادين، وهم روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية“.

ولفت دودن إلى أن “التقديرات تشير إلى أن جرائم الإنترنت تكلف المملكة المتحدة مليارات الجنيهات سنوياً“، مستشهداً بالأرقام الجديدة التي تفيد بأن 32% من الشركات والمؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة عانت من “اختراق، أو هجوم إلكتروني” العام الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، انطلق مؤتمر الأمن السيبراني، الذي يستغرق يومين، في بلفاست بهدف عقد ندوات حول “كيفية تعزيز الدفاعات السيبرانية، وبناء المرونة ضد التهديدات المزمنة والمستقبلية في مشهد عالمي متغير، وسبل تأمين مستقبل رقمي مفتوح وآمن“.