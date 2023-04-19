يخطط الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لبناء مدينته "الفاضلة" المسماة Snailbrook في تكساس، لكي يعيش فيها عمال شركاته: تيسلا، سبيس أكس، بورينج كومباني.

وعلى الرغم من حماس ماسك لتطبيق حلمه بإنشاء المدينة الفاضلة في تكساس كشفت تجارب الماضي عن ندرة نجاح وازدهار مدن الشركات في الولايات المتحدة، حيث يخضع العمال للمراقبة ويرفضون قبول الأجور والمزايا المتدنية، فضلاً عن قبول متاجر الشركة كمصدر وحيد للسلع، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

يذكر أن مشاريع مدن الشركات ليست حكراً على ماسك في الفترة الأخيرة. شركة غوغل تخطط لبناء ثلاثة أحياء حول مقرها الرئيسي في ماونتن فيو، بمنطقة الخليج، مع 7000 منزل، 20% منها ستكون بأسعار معقولة. وفي الوقت نفسه، في مينلو بارك، تعمل ميتا، مالكة فيسبوك، في قرية ويلو، وهي حي متعدد الاستخدامات يضم 1700 وحدة سكنية.

"مدينة ماسك الفاضلة"

سيبني ماسك بلدة في مقاطعة باستروب خارج العاصمة أوستن، على طول نهر كولورادو، وهو موقع يوفر عدداً قليلاً من اللوائح والضرائب المنخفضة والعمالة الرخيصة، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وخلال الأشهر الماضية الماضية، اجتمع ماسك مع مسؤولي تكساس لمناقشة خطط بناء المدينة التي أُطلق عليها اسم Snailbrook، إشارة إلى شعار شركة بورينج كومباني التي تبني آلات حفر أنفاق "تتحرك أسرع من الحلزون".

توجد تكهنات بأن الملياردير البالغ من العمر 51 عاماً اشترى ما يصل إلى 6000 فدان، والتي تحتوي بالفعل على منازل معيارية ومركز رياضي وحوض سباحة. ويقال أيضاً إن ماسك استشار صديقته السابقة، غرايمز، وصاحب عملها الحالي مغني الراب المشهور كاني ويست بشأن التصميم المعماري لمدينته الفاضلة.

سيحصل عمال ماسك على منازل بأسعار إيجار أقل من أسعار السوق، والتي تبلغ 1400 دولار شهرياً لمنزل في تكساس. وحسب واشنطن بوست، يخطط ماسك لفرض رسوم إيجار تصل إلى 800 دولار فقط شهرياً للموظفين. لكن سيتعين عليهم إخلاء منازلهم في غضون 30 يوماً إذا طُردوا من العمل.

ماذا تقول تجارب الماضي؟

من بعض النواحي، تشبه مدينة ماسك "الفاضلة" مدن الشركات الأمريكية الأولى، التي نشأت في القرن التاسع عشر والتي تنوعت أنشطتها الصناعية بين التعدين والمنسوجات وأعمال الصلب، حيث سعت لإيواء أعداد كبيرة من العمال في المناطق النائية أو قليلة السكان، حسبما قالت صحيفة الغارديان.

في تلك الفترة، اضطر الموظفون إلى أخذ ما عُرض عليهم -عادة ما تكون الخيام أو الأكواخ الخشبية الأساسية التي تأوي عديداً من العائلات. في أحسن الأحوال، قد توجد كنيسة أو مدرسة، بالإضافة إلى متجر مملوك للشركة، والذي غالباً ما يسترد ما دفعته الشركة لعمالها أو يقودهم إلى الديون. كانت في كثير من الأحيان أقرب إلى معسكرات الاعتقال من المدن المثالية.

وإذا وُجد شخص يوتوبي واحد تجلبه خطط ماسك هذه إلى الأذهان، فهو والت ديزني. مثل ماسك، سعى ديزني لوضع أفكاره موضع التنفيذ من خلال شراء مساحات كبيرة من الأراضي في وسط فلوريدا سراً، المنطقة التي أصبحت الآن عالم ديزني.

من الناحية المعمارية جرى تصميم مخطط ديزني غير المحقق مثل مدينة الحدائق، مع حلقات متحدة المركز من المنازل وأحزمة خضراء حول مركز مدينة مضغوط كان من المقرر أن يكون مكيفاً وخالياً من السيارات. كما جرى إبعاد السيارات إلى الأطراف، في حين كان من المقرر توفير وسائل النقل العام بواسطة "ناقلات أشخاص" كهربائية وقطار أحادي عالي السرعة. يمكن اعتبار مفهوم "hyperloop" للنقل عبر الأنفاق تحت الأرض (الذي جرى إنشاء بورينج كومباني من أجلها) بمثابة خليفة.

لماذا اختار ماسك تكساس؟

اشترى ماسك بهدوء ما يصل إلى 2430 هكتاراً (6000 فدان) في منطقة أوستن، حيث يقع المقر الرئيسي لشركته الأساسية، تسلا، منذ عام 2021، حيث توجد مصانع ومنشآت قيد الإنشاء لشركة الصواريخ سبيس أكس وشركة حفر الأنفاق بورينج كومباني.

وجاء انتقاله إلى مصنع Gigafactory في تكساس منذ أكثر من عامين بعد إحباطه المتزايد من "الإفراط في التنظيم والتداخل والضرائب" في كاليفورنيا.

لذلك انجذب ماسك إلى قوانين تكساس التي تعتبر أكثر مرونة بشكل ملحوظ من الولايات القضائية الأخرى في الولايات المتحدة، مع عدد أقل من قوانين البيئة والعمل وعدم وجود ضريبة دخل على الشركات أو ضريبة أرباح رأس المال للأفراد.

ومع ذلك، فإن القانون الحالي في تكساس يتطلب من المدينة أن يبلغ عدد سكانها رقماً محدداً قبل أن تتمكن من التقدم بطلب للحصول على الموافقة من قاضي المقاطعة.