سياسة
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وزير خارجية تركيا: نُجري محادثات مع طرفَي النزاع بالسودان لوقف إطلاق النار
صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، بأن بلاده تجري محادثات مع طرفَي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار. وذكر أن الاتصالات مستمرة مع المواطنين الأتراك في السودان، وحثهم على البقاء في الأماكن الآمنة حتى ضمان وقف إطلاق النار.
وزير خارجية تركيا: نُجري محادثات مع طرفَي النزاع بالسودان لوقف إطلاق النار
وزير خارجية تركيا: نُجري محادثات مع طرفَي النزاع بالسودان لوقف إطلاق النار / صورة: AA
19 أبريل 2023

صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، بأن بلاده تجري محادثات مع طرفَي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار، معرباً عن أمله التوصل إلى هدنة غداً الخميس.

وقال جاوش أوغلو في كلمة عقب مأدبة إفطار بولاية أنطاليا: “كلا الجانبين إخواننا. لِمَ نقف إلى جانب واحد؟ نجري محادثات مع قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس السيادي لوقف النزاع“.

وأشار إلى أن الجانبين أدليا بتصريحات في وقت سابق اليوم، معرباً عن أمله أن يجري التوصل إلى اتفاق غداً الخميس في يوم وقفة عيد الفطر.

وذكر أن الاتصالات مستمرة مع المواطنين الأتراك في السودان، وحثهم على البقاء في الأماكن الآمنة حتى ضمان وقف إطلاق النار.ودعا المواطنين الأتراك في السودان للتواصل مع السفارة التركية لتلبية جميع الاحتياجات، مشيراً إلى أن الاستعدادات لنقل المواطنين الأتراك الراغبين في العودة إلى وطنهم بعد فتح المجال الجوي تمت.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و“قوات الدعم السريع” في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات السيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.

وعام 2013 جرى تشكيل “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن يصفها الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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