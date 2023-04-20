قالت محامية راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض في تونس وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، لرويترز إن قاضي تحقيق أمر بسجن موكلها الخميس.

وأضافت المحامية منية بوعلي، أن الغنوشي الذي اعتُقل الاثنين، متهَم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي". وأضافت: ""كان قراراً سياسياً وجائراً، لقد كان قراراً جاهزاً... سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".

وكانت الشرطة اعتقلت هذا العام عدداً من الشخصيات السياسية البارزة التي اتهمت سعيد بتنفيذ "انقلاب" حين حلّ البرلمان في 2021 وبدأ مباشرة الحكم بالمراسيم وصاغ دستوراً جديداً.

ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقاً له بعد قرار حبسه قال فيه: "اقضِ ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل، تونس حرة".

من جانبه قال مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، إن "قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية قرّر إيداع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي السجن في قضية التصريحات المنسوبة إليه بالتحريض على أمن الدولة". وأضاف أن "الإيداع أتى بعد ساعات من التحقيق".

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر مساء الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي"، قبل أن تحذف الخبر من موقعها الإلكتروني.

ونددت حركة النهضة التونسية في بيان لها، بسجن رئيسها راشد الغنوشي، ووصفته بـ"القرار الظالم".

وحتى الساعة 22:05ت.غ لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق حول الأمر.

من جانبها ندّدت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه "تصعيد مقلق".

وقالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في بيان، إن هذه التوقيفات "تتعارض جوهريّاً مع المبادئ التي تَبنَّاها التونسيون في دستور يضمن صراحةً حرية الرأي والفكر والتعبير".

والأربعاء بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس التحقيق مع الغنوشي والموقوفين معه، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

والاثنين أعلنت "النهضة" أن "فرقة أمنية داهمت منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتادته إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي نفّذَت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيَين ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتّهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدّد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة رافضي إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أثار أزمة سياسية حادّة.