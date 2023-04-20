سياسة
3 دقيقة قراءة
من أكبر حوادث التدافع بالعالم.. مقتل 85 يمنياً في أثناء تسلُّم مساعدات
قتل 85 شخصاً على الأقل وأصيب المئات في حادثة تدافع بمنطقة باب اليمن وسط العاصمة اليمنية صنعاء في أثناء توزيع مساعدات مالية. فيما أعلن مسؤول أمني في صنعاء أن السلطات اعتقلت ثلاثة تجّار على خلفيّة الحادثة.
من أكبر حوادث التدافع بالعالم.. مقتل 85 يمنياً في أثناء تسلُّم مساعدات
اليمن.. مقتل 85 شخصاً في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات في صنعاء / صورة: AFP
20 أبريل 2023

لقى 85 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأُصيبَ 322 بجروح الخميس في اليمن، في إحدى أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة، خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة صنعاء.

ووقعت الحادثة قبل أيّام من حلول عيد الفطر، خلال فترة غالباً ما تُوزَّع خلالها مبالغ ماليّة ومساعدات على الفقراء.

وقال مسؤول أمني حوثي لوكالة الصحافة الفرنسية: "قُتل 85 شخصاً بينهم نساء وأطفال وأصيب أكثر من 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة" في حادثة التدافع، فيما أكّد مسؤول طبّي حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن وسط صنعاء.

ووقعت الحادثة داخل مدرسة معين حيث تَجمَّع مئات لتلقّي مساعدات، حسب روايات شهود عيان. وقال بعضهم إنّ إطلاق نار أدّى إلى التدافع.

وأظهر تسجيل مصوَّر نشرته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيّين عشرات الأشخاص يتدافعون في مكان ضيّق، فيما يتعالى صراخ بعضهم وسط صيحات "عودوا للوراء، عودوا للوراء".

ولم يكشف الحوثيّون سبب التدافع، لكنّ وكالة أنباء الحوثيّين "سبأ" نقلت عن المتحدّث باسم "وزارة" الداخليّة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليّاً العميد عبد الخالق العجري، أنّ الحادثة وقعت "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ من قبل بعض التجّار".

وفرضت قوّات الأمن التابعة للحوثيّين طوقاً أمنيّاً حول مدرسة معين عند باب اليمن في صنعاء القديمة حيث وقعت الحادثة، ومنعت الدخول إلى المكان وتصويره. وقال مسؤول أمني في صنعاء إنّ السلطات "اعتقلت ثلاثة تجّار على خلفيّة الحادثة".

وهذه واحدة من أكبر حوادث التدافع في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، حسب حصيلة لهذا النوع من الحوادث أعدّتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعليقاً على حادثة التدافع قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنيّة معمر الارياني على تويتر: "نحمّل القتلة المجرمين (...) الذين أوصلوا الأوضاع إلى هذه النقطة المأساويّة، وأحالوا حياة الملايين من اليمنيّين إلى جحيم، المسؤوليّة الكاملة عن هذه الجريمة"، في إشارة منه إلى الحوثيين.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us