أفادت تقارير إعلامية الأربعاء، بأن شركة ميتا، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، بدأت موجة جديدة من تسريح موظفيها، تستهدف الفريق الفني.

ومن المتوقع أن تؤثر عملية التسريح في منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب ورياليتي لابز.

والشهر الماضي أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، أن ميتا ستخفض 10 آلاف وظيفة وتغلق 5000 منصب شاغر آخر لم تُشغَل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خفضت ميتا قوتها العاملة 13%، وسرّحَت أكثر من 11 آلاف موظف.

وانخفض سعر سهم الشركة 1% إلى 215.67 دولار في الساعة 12.07 مساءً في بورصة ناسداك في نيويورك، بعد أن أغلق عند 217.89 دولار أمس الثلاثاء.