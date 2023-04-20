سياسة
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تؤثر في فيسبوك وإنستغرام.. شركة ميتا تبدأ موجة جديدة من تسريح موظفيها
بدأت شركة ميتا، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، موجة جديدة من تسريح موظفيها، حسبما أفادت تقارير إعلامية. والشهر الماضي أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، أن ميتا ستخفض 10 آلاف وظيفة، وتغلق 5000 منصب شاغر آخر لم تُشغَل.
تؤثر في فيسبوك وإنستغرام.. شركة ميتا تبدأ موجة جديدة من تسريح موظفيها
مارك زوكربيرغ أعلن أن ميتا ستخفض 10 آلاف وظيفة وتغلق 5000 منصب شاغر / صورة: Reuters
20 أبريل 2023

أفادت تقارير إعلامية الأربعاء، بأن شركة ميتا، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، بدأت موجة جديدة من تسريح موظفيها، تستهدف الفريق الفني.

ومن المتوقع أن تؤثر عملية التسريح في منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب ورياليتي لابز.

والشهر الماضي أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، أن ميتا ستخفض 10 آلاف وظيفة وتغلق 5000 منصب شاغر آخر لم تُشغَل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خفضت ميتا قوتها العاملة 13%، وسرّحَت أكثر من 11 آلاف موظف.

وانخفض سعر سهم الشركة 1% إلى 215.67 دولار في الساعة 12.07 مساءً في بورصة ناسداك في نيويورك، بعد أن أغلق عند 217.89 دولار أمس الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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