يتغير النظام الغذائي لمعظمنا بعد شهر رمضان، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالمأكولات والمشروبات الصحية المناسبة بدءاً من أول أيام العيد.

هنا تقدّم اختصاصية التغذية والحمية في جامعة "موغلا - صدقي كوتشمان" غربي تركيا دينا بي ديلي، في حوار مع وكالة الأناضول، مجموعة من النصائح الطبية لصحة الجهاز الهضمي عقب شهر رمضان المبارك.

تقول بي ديلي: "مع نهاية رمضان يسارع البعض إلى تناول كميات كبيرة من المأكولات مقارنة بالنظام الغذائي في شهر رمضان، تحديداً الحلويات والأطعمة الدسمة، وشرب القهوة والشاي والأغذية التي تعجّ بالسعرات الحرارية، والسكريات سريعة الامتصاص، ما يسبّب عواقب صحية مختلفة".

وذكرت أن "هذا بالطبع تَصرُّف خاطئ ينتهي بالسمنة والإصابة بالاضطرابات الهضمية، وبارتفاع في مستوى السكر والشحوم في الدم، وينتهي الأمر بالبعض في أقسام الطوارئ للمستشفيات".

وفي ما يلي النصائح التي قدّمتها الإخصائية:

1- شرب العصير الطازج في إفطار صباح العيد، إذ يُنصح بشرب كوب من العصير الطازج بدلاً من تناول الأطباق الغنية بالملح والزيت، وشرب كمية كافية من الماء الدافئ مع عصير الليمون.

2- تقسيم الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، إذ يجب البدء بتناول قليل من الطعام صباحاً، حتى تعتاد المعدة عملية استقبال الأكل والشراب في الصباح، ومن الضروري الحصول على العناصر المغذّية في الوجبات من البروتين مثل البيض والزبادي الغني بالبكتيريا النافعة لتحسين عملية الهضم، مع نسبة قليلة من الكربوهيدرات الصحية.

3- تناول 5 ألوان من الخضراوات الطازجة، إذ إن أفضل طريقة للتحكم في شهية الإنسان هي تناول وجبات صغيرة مليئة بالخضراوات والسلطات والفاكهة الغنية بالألياف بما يترك شعوراً بالشبع وتَحسُّن وظائف الجهاز الهضمي، ويساعد على الحفاظ على الوزن.

ومن أمثلة الخضراوات التي يُنصح بتناولها، خضراء اللون من مثل الخس والسبانخ والملفوف والبقدونس والبصل الأخضر والبروكلي، والحمراء مثل الطماطم والفجل والفلفل الأحمر، والبرتقالية والصفراء كالبطاطا الحلوة والجزر والفاصوليا الصفراء والقرع، والبنفسجية كالخس البنفسجي والشمندر والباذنجان والملفوف، والبيضاء كالفطر والقرنبيط واللفت والبصل والثوم.

4- تجنب الإفراط في الحلويات مثل الكعك والبسكويت والبيتيفور، عالية السعرات الحرارية والفقيرة بالمغذيات، إذ يؤدّي الإفراط فيها إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، والحموضة في المعدة والإسهال وعسر الهضم، ويُنصح بتناول نوع واحد من الحلويات بكميات قليلة.

5- تناول بدائل صحية لحلويات العيد، كالفواكه المجففة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وجميعها تُفيد صحة الجسم وتعزّز مناعته، من مثل التمر والمشمش واليقطين والأناناس والخوخ المجفف وكذلك سلطة الفواكه، وكلها بديل صحّي للحلويات لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.

6- تجنب الوجبات السريعة والمعلبة، إذ يجب اتباع نظام غذائي متوازن يشمل أطعمة متنوعة من الموادّ الغذائية من مثل البروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمعلبة.

7- عدم الإفراط في تناول الكافيين والمشروبات الغازية من خلال عدم الإكثار من شرب القهوة والشاي بخاصة على معدة فارغة في الصباح، إذ يؤدي إلى زيادة حموضة المعدة، وتناول الشاي الأخضر والزنجبيل والكمون والنعناع بدلاً منها، إذ تساعد على تهدئة المعدة وإزالة التشنجات المعوية، والابتعاد قدر الإمكان عن المشروبات الغازية لأنها من عوامل الخطورة على مرضى قرحات المعدة والقولون العصبي.

8- يجب تقليل تناول اللحوم الحمراء والكبد خصوصاً لدى كبار السن، ويُفَضَّل الطهي جيداً بالشواء أو السلق، وتفادي القلي لتجنُّب زيادة محتواها الدهني للأطعمة المقلية.

9- يجب تناول البقوليات والمكسرات، فالبقوليات غنية بالألياف الغذائية، وتناولها يُبطئ عملية الهضم وامتصاص الطعام بالأمعاء مما يُساهم في الشعور بالشبع وبالتالي الحفاظ على الوزن السليم مثل شوربة العدس والفاصوليا وحبوب الحمص والبازلاء والصويا، وتُعتبر المكسرات مصدراً للبروتينات والدهون والأحماض الدهنية غير المشبعة التي تدعم صحة القلب.

10- يجب ممارسة التمارين الرياضية بحيث تكون قبل تناول الطعام لا بعده، إذ تساعد الرياضة الدورية على انتظام حركة الأمعاء وعلى زيادة معدلات حرق الدهون.