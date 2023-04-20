سياسة
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الخارجية التركية تعرب عن قلقها من حبس الغنوشي
أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان عن قلقها من حبس السلطات التونسية رئيس حزب النهضة التونسية المعارض راشد الغنوشي. والاثنين داهمت قوات الأمن التونسي منزل الغنوشي وأمرت المحكمة الابتدائية صباح الخميس بسجنه، بعد أن استجوبته النيابة العامة.
الخارجية التركية تعرب عن قلقها من حبس الغنوشي
وقفت قوات الأمن التونسية الغنوشي بعدما داهمت منزله وقت الإفطار / صورة: Reuters
20 أبريل 2023

أعربت وزارة الخارجية التركية الخميس، عن قلقها من حبس السلطات التونسية رئيس حزب النهضة التونسية ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي.

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن مثل هذه المواقف تجاه السياسيين الذين يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع لن تفيد السلم الأهلي في تونس.

وعبّرت عن إيمانها بنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس في حال تنفيذه على أساس توافقي واسع يشمل شرائح المجتمع كافة.

وأكدت أن تركيا ستواصل كما فعلت إلى اليوم الإسهام في سلام وازدهار ورفاهية تونس الشقيقة والصديقة.

والاثنين وقفت قوات الأمن التونسية الغنوشي بعدما داهمت منزله وقت الإفطار، وأمرت المحكمة الابتدائية صباح الخميس بسجنه، بعد استجوابه لدى النيابة العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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