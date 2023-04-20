في الربع الأخير من شهر رمضان المبارك يبذل صناع حلوى البقلاوة في تركيا جهوداً مضاعفة لتلبية جميع الطلبات المتزايدة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

ولأن المستهلكين لا يحبذون تَسلُّم طلباتهم في اللحظات الأخيرة، شهدت ورش ومعامل صناعة الحلويات في تركيا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، جهوداً كبيرة لتلبية جميع الطلبات.

وبينما بدأت الحلويات التقليدية الخاصة بعيد الفطر تأخذ مكانها على رفوف محلات الحلويات، أعرب صانعو البقلاوة عن رضاهم من حركة البيع والشراء قبيل العيد.

ويبذل صانعو البقلاوة جهوداً استثنائية في هذه الفترة، لتلبية الطلبات القادمة عبر الإنترنت والمتاجر، والعمل على تلبية طلبات المستهلكين.

وقال محمد يلدريم، رئيس الجمعية التركية لمنتجي الحلويات، إن شهر رمضان هو شهر البركة والخير، بخاصة للعاملين في قطاع صناعة البقلاوة.

وأضاف يلدريم لمراسل الأناضول، أن قطاع البقلاوة يعمل ليل نهار على تلبية احتياجات وطلبات السوق قُبَيل نهاية شهر رمضان وحلول عطلة عيد الفطر.

وأشار يلدريم إلى أن قطاع صناعة البقلاوة والحلويات ينتظر مواسم المناسبات، وفي مقدمتها شهر رمضان والعطلات الدينية، بسبب تأثيرها الإيجابي في السوق.

وتابع: لذلك، ومع اقتراب عطلة العيد، بدأ العمل في قطاع صناعة البقلاوة والحلويات ليل نهار لتلبية الطلبات المتزايدة قُبيل عطلة عيد الفطر.

تُعَدّ البقلاوة جزءاً من ثقافة العيد في تركيا، ويتزايد استهلاكها في هذه المناسبة.

وأضاف: يمكننا القول إن الطلب على البقلاوة هذا العام يتقارب مع مستويات الفترة نفسها من العام الماضي.

"في الواقع، نتطلع إلى زيادة أكبر في الطلب خلال هذا العام، ونستطيع القول إن الأمور تسير على ما يرام"، وفق يلدريم.

ولفت يلدريم إلى أن البقلاوة تُعتبر من المنتجات الأكثر طلباً هذا العام.

وقال: "توجد أصناف كلاسيكية مثل بقلاوة الفستق وبقلاوة الجوز، بالإضافة إلى زيادة مبيعات أصناف أخرى من البقلاوة في مقدمتها بقلاوة بلح البحر، والبقلاوة الباردة، إضافة إلى الشعيبيات".

وعن توقعاته حول الربع الأول من العام الجاري، قال يلدريم إن حركة البيع والشراء تُظهِر تقدماً ملحوظاً في القطاع، مشيراً إلى أن الأرقام الرسمية لم تُنشَر بعد.

وذكر يلدريم أن صادرات 2022 بلغت 30 مليون دولار، وقال: "نتوقع زيادة بنسبة 30% تقريباً في عام 2023 لأن صادرات البقلاوة في تركيا سجلت زيادة ملحوظة خلال العام الجاري. أرقام الربع الأول لم تصدر بعد لكننا نتوقع أن تكون نحو 9-10 ملايين دولار".

كما أشار إلى أن صادرات قطاع البقلاوة خلال العام الجاري شهدت زخماً ملحوظًا، وأن بلدانا مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط واليونان، تأتي على رأس قائمة الدول المستوردة للبقلاوة التركية.

إنتاج 1.250 طن من البقلاوة يومياً

وأوضح يلدريم أن تركيا تنتج يومياً ما يقرب من 1.250 طنّاً من البقلاوة، وأن هذا الرقم يشير إلى زيادة ملحوظة في نسبة استهلاك الفرد من البقلاوة في تركيا.

ولفت يلدريم إلى أن زيادة الاستهلاك مرتبطة بزيادة جودة البقلاوة، مشيراً إلى أن أسعار البقلاوة عالية الجودة خلال عيد الفطر الحالي ستبدأ من 150-200 ليرة تركية، وقد يصل سعر بعض الأصناف إلى 400-450 ليرة تركية.