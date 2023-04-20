هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شعبه بقدوم عيد الفطر الذي يوافق أول أيامه غداً الجمعة.

جاء ذلك في فيديو نشره عبر تويتر، قال فيه إن بلاده كانت حزينة خلال شهر رمضان بسبب ضحايا زلزال قهرمان مرعش الذي وقع في فبراير/شباط الماضي.

ولفت الرئيس التركي إلى أن حكومته لم تترك منكوبي الزلازل وحدهم في هذه الأيام الفضيلة.

وذكّر بأنه زار الولايات المنكوبة أكثر من مرة للتضامن مع المتضررين من جهة، وتَفقُّد أعمال الإغاثة والمشاركة في مراسم وضع أساس منازل للمتضررين.

وأكّد تكاتف الحكومة والشعب من أجل تضميد جراح متضرري الزلازل، مبيناً أنه أزيل القسم الأكبر من الأنقاض وبدأ إنشاء 100 وحدة سكنية ومنزل ريف.

وأشار إلى أنه مع افتتاح المدارس في الولايات المنكوبة مجدداً بعد العيد، من المرتقَب أن يساهم ذلك في عودة الحياة إلى طبيعتها كثيراً.