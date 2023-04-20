سياسة
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أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات في السودان والعودة إلى الحوار
حثّ الرئيس التركي كلاً من البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني وقائد "قوات الدعم السريع" على وقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار.
أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات في السودان والعودة إلى الحوار
الرئيس التركي يدعو كلاً من البرهان ودقلو إلى وقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار / صورة: AA
20 أبريل 2023

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى وقف الاشتباكات.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما الخميس، بحث خلالهما التطورات في السودان، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وحثّ الرئيس التركي كلاً مِن البرهان ودقلو على "وقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار".

كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك والمؤسسات التركية في السودان.

وأكد ضرورة تأمين مطار الخرطوم بغية تمكين نقل المواطنين الأتراك إلى تركيا.

ومنذ 15 أبريل/نيسان يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.

وكانت "الدعم السريع" قد تشكلت عام 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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