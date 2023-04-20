اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، الخميس، بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان (وسط).

وأبلغ شهود عيان الأناضول أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السوق الكبير بالمدينة، ومحيط الفرقة الخامسة مشاة التابعة للجيش.

وأوضح أن "قوة كبيرة من الدعم السريع دخلت مدينة الأبيض واشتبكت مع الجيش".​​​​​​​

ومنذ 15 أبريل/نيسان يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.

وكانت "الدعم السريع" قد تشكلت عام 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.