سياسة
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منتظرة صفاء السماء لتحري الهلال..  هل تعلن دول إسلامية عن عيد الفطر الجمعة؟
تنتظر دول عربية وإسلامية عدة خلوَّ سمائها من السحب لتحري هلال شوال والإعلان عن يوم عيد الفطر المبارك. وأوضح علماء الفلك أنه بالرغم من ثبوت ولادة هلال الشهر فلكياً، فإنه سيجري انتظار ثبوت الشهود لدى لجان الرصد.
منتظرة صفاء السماء لتحري الهلال..  هل تعلن دول إسلامية عن عيد الفطر الجمعة؟
في انتظار خلوّ السماء من السحب.. هل تعلن دول عن عيد الفطر الجمعة؟ / صورة: AA
20 أبريل 2023

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان أنه على الأرجح إذا خلت الأجواء من السحب اليوم، سيعلن عن رؤية ورصد الهلال في مناطق مثل سدير وتمير وشقراء في السعودية، وأن يكون يوم غد أول أيام عيد الفطر.

من جهته أكد محمد بن ردة الثقفي خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري بالسعودية، حدوث كسوف كلي "هجين" للشمس صباح اليوم الخميس عند الساعة 1:36 وانتهى الساعة 6:59 بتوقيت غرينتش، شمل غرب قارة أستراليا وأجزاء من إندونيسيا، غير مرئي على الدول العربية.

وبيّن أنه عند الساعة 7:12 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة تمت ولادة شهر شوال فلكياً، وبالتالي فإن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك حسب المعطيات الفلكية السابق ذكرها، ولكن يبقى إعلان الشهر في حالة ثبوت الشهود لدى لجان المحكمة العليا في البلاد.

وكانت عدة دول مثل ماليزيا وبروناي وإندونيسيا قد أعلنت أن السبت هو أول أيام عيد الفطر.

وفي وقت سابق، قال مركز الفلك الدولي إن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتليسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التليسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارتي إفريقيا وأوروبا.

وقال: "نظراً إلى حدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية الدول بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان عديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان".

أما الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، فيتوقع أن تكون عدّة رمضان فيها 30 يوماً وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22، حسب ما ذكره المركز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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