أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، في أثناء زيارة إلى كييف الخميس، أن أولوية الحلف تتمثّل بضمان "تغلّب" أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيراً إلى أنه سيجري بحث خطة انضمامها إلى الناتو خلال قمة في يوليو/تموز.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في كييف إن "مستقبل أوكرانيا هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية. مستقبل أوكرانيا في الناتو. يتفق جميع الحلفاء على ذلك".

وأشار إلى أن "مسألة العضوية" ستحتل "أولوية على جدول أعمال" قمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس هذا الصيف.

في غضون ذلك، تعتزم الدنمارك وهولندا تزويد أوكرانيا بـ14 دبابة من طراز "ليوبارد2".

وأوضحت وزارة الدفاع الدنماركية، في بيان مشترك نشرته على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن كوبنهاغن وأمستردام ستقدمان معاً 14 دبابة من طراز "ليوبارد2" لأوكرانيا.

وجاء في البيان: "تعلن هولندا والدنمارك اليوم عن نيتهما تقديم 14 دبابة لأوكرانيا من طراز ليوبارد 2".

وأوضح البيان أن الدبابات ستسلم إلى أوكرانيا أوائل عام 2024.

وتتميز دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع بمنحها حماية شاملة لطاقمها من التهديدات مثل العبوات الناسفة أو الألغام أو النيران المضادة للدبابات.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عملياتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.