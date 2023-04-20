أعلنت السعودية ودول عربية عدة، مساء الخميس، أن الجمعة أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلاله، بينما أعلنت سلطنة عُمان السبت لتعذر رؤية الهلال، وفق مصادر رسمية.

وبذلك يكون شهر رمضان الذي بدأ الخميس 23 مارس/آذار الماضي، 29 يوماً للدول التي أعلنت بدء عيد الفطر الجمعة، و30 يوماً لمن أقره السبت.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن المحكمة العليا أعلنت أن "غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هجري.

وفي سياق متصل، أعلنت قطر والإمارات والعراق واليمن، الجمعة أول أيام العيد، بعد ثبوت هلال شهر شوال أيضاً، وفق بيانات رسمية منفصلة، لِلَجنتي تحري الهلال القطرية والإماراتية، والديوان السني العراقي، والأوقاف اليمنية.

كما أعلنت البحرين والكويت الموقف ذاته، حسب بيانين منفصلين لهيئة الرؤية الشرعية في البلدين.

بدوره أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن غداً الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت مصر والسودان أيضاً أن الخميس هو المتمم لشهر شوال، وأن غداً الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

في المقابل، أفادت الأوقاف العمانية في بيان، بأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ويكون الجمعة المكمل لشهر رمضان 30 يوماً.

وبدأ شهر رمضان المبارك الخميس 23 مارس في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.