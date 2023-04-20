بدأت السلطات التركية مساء الخميس، ضخ الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل البلاد في البحر الأسود إلى البر.

إعلان بدء الضخ جاء عبر شعلة أوقدها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال حفل أقيم في ميناء "فيليوس" بولاية زونغولداق شمالي تركيا.

وزفّ أردوغان، في كلمة له خلال الحفل، بشارتين تتعلقان بالغاز الطبيعي المستخرج، حيث أعلن أردوغان في البشرى الأولى توفير الغاز الطبيعي، ضمن احتياجات المطابخ وتسخين المياه، بشكل مجاني لجميع المساكن في تركيا لمدة عام.

وأوضح: "احتياجات المنازل من الغاز الطبيعي اللازم للمياه الساخنة والمطابخ ستُقدّم إلى شعبنا مجاناً بالكامل لمدة عام".

وفيما يتعلق بالبشرى الثانية، ذكر أردوغان أن الحكومة لن تتقاضى أجرة الغاز الطبيعي بجميع استخدامته لمدة شهر بعموم تركيا.

وقال: "احتياجات المنازل من الغاز الطبيعي ستُقدّم إلى شعبنا مجاناً بالكامل لمدة شهر".

وأشار أردوغان إلى أن ضخ غاز البحر الأسود يُعدّ خطوة تاريخية على طريق اكتفاء تركيا الذاتي من الطاقة.

وأردف: "نقل الغاز إلى البر وجعله قيد الاستخدام استغرق منا أقل من 3 أعوام بينما يستغرق في مناطق أخرى من العالم 6 أو 7 سنوات".

وأكد الرئيس التركي أن الحكومة ستستخرج من "حقل صقاريا" 10 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً في المرحلة الأولى، وأن إجمالي الكمية المستخرجة سيبلغ 40 مليون متر مكعب يومياً بعد افتتاح الآبار الجديدة لاحقاً.

وبيّن أن "هذا النجاح تحقق بعمل نحو 10 آلاف شخص و50 سفينة ليلاً ونهاراً ويعود إلى شعبنا بأسره".