أدّى نحو 120 ألف شخص صلاة العيد في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، صباح الجمعة. وتوجهت حشود الفلسطينيين والزائرين المسلمين إلى القدس من الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني لأداء الصلاة.

وأشار شهود عيان إلى أن السلطات الإسرائيلية عمدت إلى تفتيش المصلّين قبل دخولهم باحات المسجد، وصادرت ألعاب الأطفال، فيما اعتقلت مواطناً فلسطينياً، واعتدت على آخر بالضرب.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى عروضاً للأطفال وتوزيع الهدايا والحلوى ابتهاجاً بحلول عيد الفطر الذي يأتي بعد أسابيع من التوتر شهدها المسجد بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مصادر رسمية أن عدد المصلّين في الأقصى بلغ 120 ألف شخص.

وخلال شهر رمضان المبارك سعت السلطات الإسرائيلية لعرقلة وصول المصلّين إلى الأقصى، كما حاولت منع الاعتكاف في مصلياته خلال ليالي الشهر، واقتحمته الشرطة الإسرائيلية مرات عدة واعتدت على المصلين واعتقلت مئات.