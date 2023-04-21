أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز مساء الخميس، أن الغاز الطبيعي المستخرَج من البحر الأسود يكفي كل منازل البلاد لمدة 35 عاماً.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في ميناء فيليوس بولاية زونغولداك شمالي تركيا، لبدء ضخّ الغاز عبر شعلة أوقدها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفت دونماز إلى أن تركيا أشعلت اليوم الشرارة الأولى على طريق اكتفائها الذاتي من الطاقة.

وأشاد بسرعة إنجاز مشروع تطوير الحقل البحري للغاز الطبيعي عقب الاكتشاف الأول (عام 2020).

وقال: "سننتج 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من 10 آبار في المرحلة الأولى، و40 مليون متر مكعب يومياً من 40 بئراً في المرحلة الثانية".

وأوضح دونماز أن المشروع سيلبّي نحو 30% من احتياجات تركيا الحالية من الغاز الطبيعي بمفرده عندما يصل إلى طاقته الكاملة.

وتابع: "بعبارة أخرى، اكتشافنا (حجم الغاز) قادر على تلبية احتياجات الغاز الطبيعي لجميع المساكن (في تركيا) لمدة 35 عاماً".

وأكد أن نحو 10 آلاف شخص بذلوا قصارى جهدهم لضمان بدء استخدام غاز البحر الأسود في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

ويصادف عام 2023 الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية (يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923).

واكتشفت تركيا أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود في أغسطس/آب 2020.

وبلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشَفة في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب خلال الفترة بين عامَي 2020 و2022.