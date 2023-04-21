انخفض الدولار الأمريكي الخميس بعد بيانات ضعيفة عززت التوقعات بأن يكون أكبر اقتصاد في العالم في طريقه على الأرجح نحو الركود.

ويؤيد ذلك وجهة النظر القائلة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتوقف مؤقتاً في يونيو/حزيران عن رفع الفائدة بعد زيادة متوقعة الشهر المقبل.

وسجّل الدولار أدنى مستوياته أمام الينّ واليورو بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وهبوطاً حادّاً في النشاط الاقتصادي بالولايات الواقعة وسط الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي وانخفاض مبيعات المنازل القائمة.

لكن تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند لوريتا ميستر، التي قالت إن البنك المركزي الأمريكي ما زال في جعبته زيادات أخرى لأسعار الفائدة في المستقبل تساعد الدولار على تقليص خسائره، قالت إن رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة العام الماضي لسحق التضخم يقترب من نهايته.

جاءت تعليقاتها بعد يوم من قول رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز، إن التضخم لا يزال عند مستويات تسبّب مشكلات وإن البنك المركزي الأمريكي سيعمل على خفضه.

وفي تعاملات منتصف اليوم انخفض مؤشّر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلّة من العملات الرئيسية الأخرى 0.1 % إلى 101.84 بعدما انزلق يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير/شباط.

وانخفض مؤشر الدولار 1.6% منذ بداية العام بعد مكاسب كبيرة تجاوزت 8% في 2022.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.3% إلى 134.30 ين، وانخفض 0.5% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8934 فرنك.

واستقر اليورو عند 1.0962 دولار غير بعيد عن أعلى مستوى في عام واحد الذي بلغه الأسبوع الماضي أمام العملة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الاجتماع السابع على التوالي في الرابع من مايو/أيار، ممَّا يدعم اليورو. وتتوافق آراء صُنَّاع السياسة على زيادة بنحو 25 نقطة أساس، إلا أن احتمال إقرار زيادة أكبر ما زال مطروحاً.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.24 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى في عشرة أشهر البالغ 1.2545 دولار الذي سجَّله يوم الجمعة. وعززت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع في بريطانيا الرهانات على أن يرفع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) سعر الفائدة في مايو/أيار.