سياسة
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قبل إخلاء محتمَل لسفارتها بالخرطوم.. واشنطن تعزّز قواتها في شرق إفريقيا
​​​​​​​كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنها تعمل على تعزيز قواتها في شرق إفريقيا، فيما تستعدّ إدارة الرئيس جو بايدن لإجلاء محتمَل لموظفي سفارتها بالسودان. ومنذ أيام يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة ومدن أخرى.
قبل إخلاء محتمَل لسفارتها بالخرطوم.. واشنطن تعزّز قواتها في شرق إفريقيا
وزارة الدفاع الأمريكية قالت إنها تعمل على تعزيز قواتها في شرق إفريقيا فيما تستعدّ إدارة جو بايدن لإجلاء محتمَل لموظفي سفارتها بالسودان / صورة: Reuters
21 أبريل 2023

​​​​​​​كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس، أنها تعمل على تعزيز قواتها في شرق إفريقيا، فيما تستعد إدارة الرئيس جو بايدن لإجلاء محتمَل لموظفي سفارتها بالسودان.

وقال متحدث البنتاغون اللفتنانت كولونيل فيل فينتورا، إن "القيادة الأمريكية في إفريقيا تراقب الوضع بالسودان، وتضع خططاً حكيمة لحالات الطوارئ المختلفة مع استمرار تصاعد العنف بين الجنرالات المتحاربين".

وأضاف فينتورا في بيان: "ننشر قوات إضافية في أماكن قريبة لتأمين وربما تسهيل نقل موظفي السفارة إذا اقتضت الظروف".

جاء ذلك بعد اجتماع عقده الاتحاد الإفريقي لبحث الأوضاع المأساوية في السودان، حيث قُتل ما لا يقلّ عن 270 شخصاً وأُصيبَ 2600 آخرون في اشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع"​​​​​​​ منذ السبت.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقارّ تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخصّ كلّاً منهما.

وتشكلت "الدعم السريع" عام 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور، ثم تولّت مهامّ منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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