رفضت كوريا الشماليّة الجمعة دعوة مجموعة السبع لها إلى "الامتناع" عن أيّ تجارب نوويّة أخرى أو إطلاق صواريخ بالستيّة، مجدّدةً تأكيدها أنّ وضعها بوصفها قوّة نوويّة "نهائيّ ولا رجعة فيه".

وندّدت وزيرة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة تشوي سون هوي بالبيان "التدخّلي جدّاً" الصادر عن مجموعة السبع، قائلة إنّ القوى الاقتصاديّة السبع الكبرى في العالم تهاجم "بخبث" "الممارسة المشروعة للسيادة" من جانب بلادها.

وقالت تشوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة إنّ "موقف جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة بصفتها قوّة نوويّة عالميّة نهائيّ ولا رجوع فيه".

واعتبرت أنّ "مجموعة السبع، وهي مجموعة مغلقة من حفنة من الدول الأنانيّة، لا تمثّل المجتمع الدولي بعدالة، لكنّها تمثّل أداة سياسيّة لضمان هيمنة الولايات المتحدة".

وقبل أيّامٍ حضّ وزراء خارجيّة مجموعة السبع بيونغ يانغ على "الامتناع عن أيّ أعمال جديدة استفزازيّة أو مزعزعة للاستقرار"، داعين إيّاها إلى "التخلّي عن الأسلحة النوويّة بشكل تامّ قابل للتحقّق ولا رجعة فيه".