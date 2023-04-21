سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | مساجد العالم التركي تفيض بالمصلّين القادمين لأداء صلاة عيد الفطر
فاضت مساجد تركيا وأذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان بجموع المصلّين في صلاة عيد الفطر المبارك.
صور | مساجد العالم التركي تفيض بالمصلّين القادمين لأداء صلاة عيد الفطر
جامع تشامليجا - إسطنبول / صورة: AA
21 أبريل 2023

فاضت المساجد في تركيا وأذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان والجمهوريات التركية بجموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

وترحيباً بقدوم العيد، غصّت مساجد المدينة بالمصلّين كباراً وصغاراً وشيباً وشباباً لإقامة هذه صلاة، كأول طقس من طقوس عيد الفطر.

وشهِدَت المساجد الكبرى التاريخية والسياحية بإسطنبول إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح والمقيمين المسلمين لأداء صلاة العيد، على غرار مساجد أيا صوفيا والفاتح وتشامليجا والسليمانية.

في أذربيجان أدّى المسلمون صلاة العيد في مساجد العاصمة وبقية المدن، حيث فاضت بعض المساجد ما دفع بعض المسلمين إلى أداء الصلاة في حدائق وباحات المساجد.

كما تبادل المسلمون تهاني العيد عقب أداء صلاة العيد في جامع الجمعة بمدينة شاكي الشهيرة بجمالها الطبيعي والتاريخي.

وكما في بقية الدول الإسلامية، يتبادل مسلمو أذربيجان زيارات العيد مع أقاربهم ومعارفهم وجيرانهم، فضلاً عن زيارة المقابر وقراءة آيات من القرآن الكريم على أرواح من فقدوهم.

ويحافظ الأذربيجانيون على عادة "العيد الأسود"، وهي تشمل زيارة منازل أقربائهم ممن فقدوا حياتهم بين عيد الفطر وعيد الأضحى خلال أخر عامين، حيث يقيمون موائد التعازي على أرواحهم.

وفي أوزبكستان فاضت مساجد العاصمة طشقند بآلاف المصلين، ما دفع بعضهم إلى أداء الصلاة في باحات وحدائق المساجد والشوارع والأزقة المحيطة بها.

وأمّ رئيس الشؤون الدينية الأوزبكي نور الدين خالق نظروف، المصلين في مجمع "السيد الإمام"، الذي يحتضن "مصحف عثمان" المكتوب على جلد غزال، سالت عليه دماء ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us